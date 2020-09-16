Минниханов выступит с посланием к Госсовету Татарстана о ситуации в республике 24 сентября

Президиум Госсовета Татарстана на заседании в среду внес в повестку 14-го заседания парламента выступление вновь избранного президента республики Рустама Минниханова с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении региона, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Заседание созовут 24 сентября.

До этого, 18 сентября, пройдет 13-е заседание Государственного совета РТ, передает«Татар-информ». В тот же день, до него, будет торжественная церемония вступления Минниханова в должность в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Напомним, действующий глава республики Рустам Минниханов победил на выборах президента Татарстана, набрав 83,28% голосов избирателей при явке 78,78%.