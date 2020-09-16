В Татарстане проверят, как долго сохраняются антитела к коронавирусу

В Татарстане Роспотребнадзор намерен изучить сообщения ученых об исчезающем иммунитете к коронавирусу. Республиканское управление ведомства проведет повторные тесты на антитела у переболевших.

«Мы повторно отбираем сыворотки крови у тех же самых респондентов, то есть выборка ровно та же самая», — рассказала сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, до конца недели доставят уже 2,9 тысячи проб.

Далее пробы отправят в Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Ранее ученые из разных стран сообщали, что количество антител в крови переболевших коронавирусом пациентов резко падает. Медики боятся, что это означает провал надежд на создание вакцины, которая защитит человечество от COVID-19.