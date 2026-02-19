Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине
В Кремле заявили о сложном характере работы и отсутствии новых контактов с США после встречи в Женеве
Глава российской делегации Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, работа продолжается и носит сложный характер. После встречи в Женеве новых контактов с США не проводилось.
Песков также заявил, что Россия не видит целесообразности в участии европейских стран в переговорном процессе. Он отметил, что большинство позиций, озвучиваемых в европейских столицах, по мнению Москвы, способствуют продолжению конфликта, а не его мирному урегулированию.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию состоялся 17 и 18 февраля. Как ранее сообщил Мединский, встречи прошли в тяжелой, но деловой атмосфере. Он анонсировал новые контакты в ближайшее время.
