Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине

В Кремле заявили о сложном характере работы и отсутствии новых контактов с США после встречи в Женеве

Глава российской делегации Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, работа продолжается и носит сложный характер. После встречи в Женеве новых контактов с США не проводилось.

Песков также заявил, что Россия не видит целесообразности в участии европейских стран в переговорном процессе. Он отметил, что большинство позиций, озвучиваемых в европейских столицах, по мнению Москвы, способствуют продолжению конфликта, а не его мирному урегулированию.

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию состоялся 17 и 18 февраля. Как ранее сообщил Мединский, встречи прошли в тяжелой, но деловой атмосфере. Он анонсировал новые контакты в ближайшее время.

Ариана Ранцева