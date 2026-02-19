Chanel и Louis Vuitton лидируют в спросе у татарстанцев

34% респондентов выбрали Chanel, 29% — Louis Vuitton

Фото: Динар Фатыхов

Сервис доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping провел исследование предпочтений жителей Татарстана в сегменте люксовых брендов. Опрос проходил с 15 по 22 января 2026 года, в нем приняли участие более 2 000 респондентов старше 18 лет. Из них 58% — женщины и 42% — мужчины.

Наибольшую популярность в регионе получили Chanel (34%), Louis Vuitton (29%) и Bottega Veneta (27%). Далее следуют Gucci (24%) и Dior (22%). Респонденты чаще всего отмечали сдержанность и лаконичность стиля.

Основной причиной выбора люксовых брендов 76% участников назвали качество, 58% — дизайн, 55% — долговечность. Эмоциональную составляющую покупки отметили 37% опрошенных, социальный статус — 24%.

Среди наиболее желанных вещей чаще всего упоминались сумки Hermès Kelly, классические аксессуары Chanel и украшения Cartier.

Самым раздражающим брендом участники исследования назвали Balmain (19%). Далее следуют Dolce & Gabbana (13%) и Balenciaga (12%). В качестве причин указывались показной стиль и высокая стоимость.

Согласно результатам опроса, 30% респондентов чувствуют себя уверенно, нося люксовые вещи ежедневно. При этом 14% считают такой образ слишком броским, 29% выбирают одежду в зависимости от ситуации, а 27% не имеют премиальных вещей в гардеробе.

Ранее «Реальное время» писало, что российская «дочка» Chanel удвоила число задекларированных товаров.

Ариана Ранцева