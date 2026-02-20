Руководителя департамента казачества Кубани подозревают в хищении 15 млн рублей
Александр Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ по делу о злоупотреблении полномочиями
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали Александра Тарарыкина, руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, пишет ТАСС.
Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества. Ущерб по делу оценен в 15 млн рублей.
