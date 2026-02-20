Новости общества

Руководителя департамента казачества Кубани подозревают в хищении 15 млн рублей

10:56, 20.02.2026

Александр Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ по делу о злоупотреблении полномочиями

Руководителя департамента казачества Кубани подозревают в хищении 15 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали Александра Тарарыкина, руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, пишет ТАСС.

Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества. Ущерб по делу оценен в 15 млн рублей.

Ариана Ранцева

