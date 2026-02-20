Новости общества

В Казани сохраняются перебои интернета после ограничений

09:32, 20.02.2026

Режим «Беспилотной опасности» действовал с 02:16 до 07:08

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане сегодня с 02:16 до 07:08 действовал режим «Беспилотной опасности».

Спустя два часа после снятия ограничений жители Казани начали сообщать о перебоях в работе интернета.

Ранее также Миобороны сообщило, что 149 украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

