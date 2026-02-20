В Казани сохраняются перебои интернета после ограничений
Режим «Беспилотной опасности» действовал с 02:16 до 07:08
В Татарстане сегодня с 02:16 до 07:08 действовал режим «Беспилотной опасности».
Спустя два часа после снятия ограничений жители Казани начали сообщать о перебоях в работе интернета.
Ранее также Миобороны сообщило, что 149 украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами.
