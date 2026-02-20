В Набережных Челнах обновят центр временного содержания

Учреждение на 270 мест ждет ремонт и благоустройство территории

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Набережных Челнах планируется проведение ремонтных работ по объекту «Центр временного содержания иностранных граждан Министерства внутренних дел по Татарстану». Об этом свидетельствуют данные с сайта ЕГРЗ.

Учреждение рассчитано на 270 человек и расположено по адресу: г. Набережные Челны, ул. Металлургическая, д. 6.

Проект предусматривает выполнение ремонтных работ с приобретением оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство территории.

Проектная документация получила положительное заключение.



Ариана Ранцева