На форуме Kazan Digital Week планируется выступление Мишустина

На открытии Международного форума Kazan Digital Week в первый день могут выступить председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятию, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.



Свое участие в форуме также подтвердил экс-заместитель главы правительства России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Также планируется, что выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Напомним, что Kazan Digital Week пройдет 21—24 сентября. В связи с пандемией коронавируса форум состоится в онлайн-формате.

