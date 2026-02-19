В январе турпоездами в Татарстане воспользовались 2,3 тыс. человек

Пассажиропоток на пригородных туристских маршрутах вырос в 2,5 раза по сравнению с январем прошлого года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В январе 2026 года пригородными туристскими поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге, в Татарстане воспользовались 2,3 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем в январе прошлого года, сообщила пресс-служба ГЖД.

Одним из наиболее востребованных направлений стала поездка в Кукмор. Программа включает обзорную экскурсию, посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства. В январе этим маршрутом воспользовались более 400 пассажиров.

Спросом также пользуется поездка в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Для туристов предусмотрены различные программы, тематические мероприятия и обзорные экскурсии. В январе на этом направлении перевезено более 100 человек.

Кроме того, среди популярных маршрутов: Казань — Камаево — «Иске Казан», Казань — Арск — «Кырлай», Казань — Шемордан.

Ариана Ранцева