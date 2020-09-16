В казанском лицее учительница уволится после жалоб на поборы

В Казани мама одного из учеников лицея №187 пожаловалась в прокуратуру на незаконные поборы. Теперь она заявила о травле со стороны родителей других детей.

В свою очередь, директор учебного заведения говорит, что учительница первоклассников увольняется из-за этого скандала.

Лилиана Тимерханова переслала скриншоты переписки родителей в мессенджерах в группу «Поборы в школах и детсадах». Она возмутилась тем, что родители решили приобрести для класса большой список товаров. Получалось, что с каждого собирали по 10 тысяч рублей.

Директор лицея Гульнара Галеева объясняет такое рвение родительского комитета незнанием обстановки в классе. Школа новая и она оснащена всем, что нужно. Она утверждает, что пожаловавшуюся маму никто не травил.

«Отмечу, что Лиана Радиковна вела себя во время этой встречи откровенно некрасиво: кричала, что сделает все, чтобы «снять меня, затравит», в конце концов вызвала полицию», — передает слова директора «Вечерняя Казань».

Галеева утверждает, что остальные родители теперь хотят перевести детей из класса, а учительница уже написала заявление об уходе.