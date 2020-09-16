В Казани вновь появилась скульптура «человека в саване»
В Казани уличные художники установили уже третью фигуру «человека в саване». На этот раз арт-объект появился на берегу Казанки.
В соцсетях появились снимки новой скульптуры напротив центра семьи «Казан».
Теперь фигура обрела голову, изменила позу и держит в руках предмет, похожий на опасную бритву.
Напомним, первая фигура появилась на пустыре за Дворцом водных видов спорта. Она была разрушена, и через некоторое время на том же месте появился новый «мрачный жнец».
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