Отключения воды в Авиастроительном районе Казани перенесены
Плановые работы по подключению Борисоглебского к централизованной системе перенесли из-за погодных условий
В Авиастроительном районе Казани были запланированы отключения воды для подключения построенных сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское к централизованной системе.
Первоначально работы планировалось провести 20 февраля 2026 года, однако из-за неблагоприятных погодных условий их проведение перенесли, сообщил казанский «Водоканал». О новой дате подключения жителей проинформируют дополнительно.
