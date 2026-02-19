Новости общества

Отключения воды в Авиастроительном районе Казани перенесены

18:39, 19.02.2026

Плановые работы по подключению Борисоглебского к централизованной системе перенесли из-за погодных условий

Отключения воды в Авиастроительном районе Казани перенесены
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Авиастроительном районе Казани были запланированы отключения воды для подключения построенных сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское к централизованной системе.

Первоначально работы планировалось провести 20 февраля 2026 года, однако из-за неблагоприятных погодных условий их проведение перенесли, сообщил казанский «Водоканал». О новой дате подключения жителей проинформируют дополнительно.

Ариана Ранцева

