Роспотребнадзор Татарстана рассказал о вероятности распространения желтой лихорадки в регионе

В 2025 году зафиксировано 2 247 случаев заболевания в странах Африки и Латинской Америки

Управление Роспотребнадзора по Татарстану напомнило о необходимости профилактической вакцинации против желтой лихорадки перед поездками в эндемичные страны.

Желтая лихорадка — вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы комаров. Инкубационный период обычно составляет 3–6 дней, реже — до 9 дней. На территории России и Татарстана передача заболевания невозможна.

Эндемичные регионы включают страны Центральной и Южной Америки и Африки: Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Перу, Нигерию, Анголу, Конго, Эфиопию и другие. В этих странах климат способствует активному размножению комаров.

Крупные вспышки ежегодно фиксируются в Анголе, Демократической Республике Конго, Уганде, Гане, Либерии, Центральноафриканской Республике и Эфиопии. В 2025 году зарегистрировано 2 247 случаев желтой лихорадки.

Единственным надежным способом профилактики остается вакцинация лиц, направляющихся в эндемичные по инфекции страны.

