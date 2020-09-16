Новости происшествий

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане состоится суд над главой компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей

16:20, 16.09.2020
В Татарстане состоится суд над главой компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя одной из компаний Казани. Он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Напомним, что обвиняемый перевел через компанию контрагенту 119 млн 213 тыс. рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также