В Татарстане состоится суд над главой компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя одной из компаний Казани. Он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Напомним, что обвиняемый перевел через компанию контрагенту 119 млн 213 тыс. рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку.

