Индекс Масленицы: стоимость блинов с икрой упала

Приготовление блюда на 4 человека обошлось в 1060 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года

Фото: Галия Шакирова

С 1 января по 15 февраля 2026 года медианная цена красной икры зернистой (натуральной) составила 9 130 рублей за килограмм, что на 9% ниже уровня прошлого года. Количество покупок выросло на 15%, сообщает «Чек Индекс».

По расчетам «индекса Масленицы с икрой», созданного на основе рецепта для 4 человек, стоимость ингредиентов с икрой составила 1 060 рублей, что на 7% ниже уровня 2025 года. В то же время медианная цена набора ингредиентов без икры составила 147 рублей, на 3% выше прошлого года: подорожало молоко (+7%), подешевела пшеничная мука (4%) и яйца (8%).

В заведениях общепита средняя стоимость порции блинов с икрой составила 690 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года. Рост цен в кафе связан с операционными расходами, в то время как в магазинах цена блюда снизилась благодаря дешевеющей икре и снижению стоимости муки и яиц.

Спрос на красную икру увеличился, особенно на фоне приближающейся Масленицы. Внутренний рынок лососевых также расширился: в топ-продаж входят горбуша, кета и нерка, что стало результатом более высокого уровня вылова после дефицита 2024 года.

Ариана Ранцева