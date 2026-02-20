Консолидированные доходы от платных услуг в Татарстане выросли
Госучреждения принесли 1,48 млрд рублей, муниципальные — 681,2 млн рублей в январе 2026 года
В Татарстане консолидированные поступления от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями республики, составили за январь 2026 года 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.
Это на 245,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года.
По отдельности поступления государственных учреждений составили 1,4 млрд рублей, муниципальных — 681,2 млн рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что поступления от предприятий Набережных Челнов составили почти 13 млрд рублей.
