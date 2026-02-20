Консолидированные доходы от платных услуг в Татарстане выросли

Госучреждения принесли 1,48 млрд рублей, муниципальные — 681,2 млн рублей в январе 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане консолидированные поступления от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями республики, составили за январь 2026 года 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Это на 245,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По отдельности поступления государственных учреждений составили 1,4 млрд рублей, муниципальных — 681,2 млн рублей.

Ариана Ранцева