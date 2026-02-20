В Казани обсудят итоги работы городских органов за 2025 год

На сессии планируется рассмотреть отчеты мэра, городской Думы и исполнительных органов

Фото: Артем Дергунов

В Казани 26 февраля 2026 года состоится шестая сессия Казанской городской Думы пятого созыва. Заседание пройдет в Ратуше на улице К. Маркса, 33, и начнется в 10:00, сообщила мэрия.

Депутаты обсудят итоги работы городских органов за прошлый год, включая деятельность мэра, городской Думы и исполнительных органов, а также рассмотрят вопросы, касающиеся социальной поддержки горожан, жилищной политики и муниципальных программ.

Ариана Ранцева