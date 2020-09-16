Первый участок второй линии метро в Казани получил положительное заключение

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам рассмотрения инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани.

Как сообщается на сайте ведомства, результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Вторая линия проектируется с пропускной способностью 40 пар поездов в час. Ее провозная способность составит 1,5 млн человек в сутки. Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани. На отрезке планируется построить четыре станции метро.

Ранее Приволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить работы по строительству второй ветки метро в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Стройка начнется в конце 2020 года.