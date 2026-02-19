Страны «Совета мира» внесли более $7 млрд на восстановление Газы

Вклад в восстановление внесли Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко, Бахрейн, Катар, Узбекистан и Кувейт

На первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сообщил о международном пакете помощи для восстановления сектора Газы, пишет ТАСС.

По его словам, группы стран, включая Казахстан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Марокко, Бахрейн, Катар, Узбекистан и Кувейт, внесли более $7 млрд на восстановление региона.

Трамп подчеркнул, что регион больше не является очагом радикализма и террора, и отметил важность международного сотрудничества для стабилизации ситуации.

Ранее «Реальное время» писало, что Мексика отказалась от членства в «Совете мира» по Газе.

Ариана Ранцева