«Рубин» арендовал лидера «Сочи»: чем хорош Начо и для чего чилиец нужен Артиге

Казанский клуб вовремя подсуетился под трансферный дедлайн

«Рубин» объявил об аренде чилийского полузащитника Игнасио Сааведры. Казанский клуб в последний день трансферного окна сумел договориться по сделке с «Сочи». Кого арендовал «Рубин» и чем он должен помочь команде Франка Артиги — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» вовремя подсуетился

«Рубин» официально объявил о переходе полузащитника Игнасио Сааведры (Начо). Казанский клуб арендовал футболиста у «Сочи» до конца текущего сезона. По данным журналиста Ивана Карпова, сделка обошлась казанцам в €100 тысяч. При этом по окончании срока аренды, «Рубин» сможет выкупить футболиста за €1,3 млн.

Начо стал первым чилийцем в истории казанского клуба. За «Рубин» новичок будет выступать под 7-м игровым номером.

Начо, как принято называть его в России, считался одним из лидеров «Сочи». В нынешнем сезоне чилиец провел за команду 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист. Он явно не был главной причиной провала сочинцев, финишировавших последними по итогам первой части чемпионата. К тому же, ходили разговоры, что тренер южан Игорь Осинькин оказался не рад перспективе потерять Сааведру этой зимой.

Однако у «Сочи» не оставалось выбора. Из-за сильно раздутого ростера сочинцам пришлось срочно отзаявлять «лишних» для регистрации зимних новичков. «Рубин» вовремя подсуетился и забрал Начо. Тем более у самих казанцев возникли трудности с составом на позиции, куда теперь был арендован новичок. Сам игрок попросил отпустить его, что значительно упростило сделку, а на прощание даже не исключил своего возвращения:

— Мне очень тяжело прощаться, потому что я действительно чувствую, что это мой второй дом, моя вторая семья. Но никто не знает, что готовит нам будущее, и я надеюсь, что мы еще сможем встретиться! Спасибо вам огромное, благодарю от всего сердца. Вы всегда будете в моем сердце и в моих мыслях, и моя семья тоже всегда будет помнить вас, — приводит слова Начо пресс-служба «Сочи».

Клуб нуждался в усилении

С приглашением Начо «Рубин» решил важнейшую проблему с составом. После травм Угочукву Иву и Далера Кузяева, а также повреждений Богдана Йочича и Александара Юкича, на позиции центрального полузащитника у команды образовалась брешь. Вступать в сезон с парой Олег Иванов — Марат Апшацев, не умаляя их способностей, выглядело слишком рискованно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предполагается, что Начо станет заменой Иву. Армянин получил неприятную травму спины еще в осенней части чемпионата, а зимой сделал операцию. Его восстановление может затянуться надолго, нет даже каких-то конкретных сроков.

В составе «Рубина» Начо должен стать связующим звеном между обороной и атакой. Важно, что чилиец общается на испанском. Тренеру казанцев Франку Артиге будет гораздо легче донести ему свои мысли. По сути, новичок может превратиться в основного «доносчика» тренерских идей в команде во время игры. Ведь не секрет, что в футболе Артиги с контролем мяча важнейшую роль играют футболисты в центре поля.

Сам Начо гораздо активнее вступает в единоборства, чем Иву. В его арсенале имеются неплохие лонгболлы, которыми он частенько начинал контратаки команды в «Сочи». Но чилиец хорошо себя чувствует и в коротких перепасовках в позиционном футболе, уверенно действуя под прессингом соперника. При этом он способен и сам завершать атаки, не зря на его счету аж четыре гола в сезоне. Это очень много для футболиста-опорника.

«Это прогресс для меня»

Впрочем, Сааведра является универсальным игроком в центре поля. На родине, выступая за «Универсидад Католика», он запомнился чистым опорником. А вот что говорил осенью чилийским СМИ сам футболист, отмечая, что в «Сочи» получил возможность играть ближе к воротам соперника.

— В Чили я был скорее опорным полузащитником, а здесь, с первым тренером, мне пришлось адаптироваться и стать более атакующим полузащитником, исполняющим пенальти и стандартные положения, и врывающимся в штрафную. В конечном итоге, это прогресс для меня как для игрока, и я считаю, что очень важно продолжать расти», — сказал Начо.

Таким образом, Начо сможет выходить в основном составе и в паре с Иву. Очевидно, что Угочукву является первой опцией казанцев в опорной зоне. Однако Сааведра способен выполнять и другие функции на поле, заняв иную позицию. В общем, универсализм чилийца делает из него отличную боевую единицу для нынешнего «Рубина».

Трансферная активность скудная, но состав готов

Зимнее трансферное окно (ТО) для «Рубина» выдалось скучным. За несколько часов до дедлайна в активе казанцев всего два подписания. Причем оба «на флажке» ТО: вратаря Алексея Кеняйкина свободным агентом и аренда Начо из «Сочи».

Выглядит скудно, особенно с учетом смены главного тренера зимой. Обычно под нового рулевого клубы проводят гораздо более агрессивную работу на рынке. Но в ситуации с «Рубином» все было иначе. Во-первых, Артига сам согласился, преимущественно, обходиться имеющимся составом. Во-вторых, важно было разгрузить платежную ведомость, где «нагромоздилось» более 30 футболистов.

Со вторым справиться не получилось. Да, расстались с Николой Чумичем, но так и не определились по молодым игрокам. Энри Мукба и Даниил Моторин могли отправиться в аренду, однако их отпустить не решились. Да и с Александром Ломовицким снова не вышло расторгнуть контракт, хотя пытались уже несколько раз.

Как бы там ни было, за неделю до возобновления сезона состав «Рубина» приобрел цельный вид. Несмотря на травмы ведущих игроков, у Артиги под рукой имеется неплохой подбор футболистов. На каждой позиции есть как минимум одна хорошая опция, что позволяет варьировать расстановку на поле.