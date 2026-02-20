В Казани из-за обрыва проводов образовалась гигантская пробка
Из-за повреждения контактной сети приостановлены маршруты №6, 8, 9 и 12
На Танковом кольце произошло повреждение контактной сети троллейбуса, из-за чего на этом участке образовалась пробка. Причиной названа изношенность инфраструктуры, сообщает МУП Метроэлектротранс.
В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №6, 8, 9 и 12.
На месте работают аварийные службы предприятия.
UPD 09:20: Движение троллейбусных маршрутов восстановлено.
