В Татарстане изъяли ввезенные без пошлин иномарки

Владельцам Mazda и Honda начислили более 1,1 млн и 900 тыс. рублей таможенных платежей и пеней

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения таможенного законодательства при ввозе автотранспортных средств в Татарстан.

Установлено, что в 2021 году двое жителей Набережных Челнов ввезли из-за рубежа легковые автомобили иностранного производства Mazda и Honda. Транспортные средства были оформлены как используемые для международных перевозок, что позволило избежать уплаты таможенных платежей. Фактически автомобили использовались владельцами в личных целях.

По требованию прокуратуры таможенные органы провели дополнительные проверки. Владельцам начислены таможенные платежи и пени в размере более 1,1 млн рублей и 900 тыс. рублей соответственно.

Автомобили задержаны и будут возвращены собственникам после уплаты начисленных сумм. В случае неисполнения требований добровольно взыскание произведут в судебном порядке либо транспортные средства изымут в доход государства.

Ариана Ранцева