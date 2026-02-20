Новости общества

12:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции

10:45, 20.02.2026

Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел Российской Федерации

Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции
Фото: скриншот из видео «Сергей Вершинин, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации | #HRC58» с канала «UNHumanRightsCouncil»

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел РФ и назначил его послом Российской Федерации в Турции.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации. В документе отмечено, что Вершинин освобожден в связи с переходом на другую работу.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также