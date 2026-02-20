Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции
Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел Российской Федерации
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел РФ и назначил его послом Российской Федерации в Турции.
Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации. В документе отмечено, что Вершинин освобожден в связи с переходом на другую работу.
