Халяльная кока-кола и гречка с мясом: чем угостят гостей республиканского ифтара

Необычный напиток из фиников завезут из Арабских Эмиратов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане прошел первый день поста в священный месяц Рамадан. В Казани открылся сезон ифтаров — вечерних приемов пищи (разговений), совершаемых после захода солнца. Гостей пригласили и в национально-туристический комплекс «Туган авылым». Республика активно готовится к еще более масштабным ифтарам — республиканскому и Fashion Iftar. Подробнее о том, что приготовят на этих площадках, — в материале «Реального времени».

Каждому гостю — по баночке эмиратской колы

«Все ифтары призваны объединять», — повторял сегодня совладелец комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов. Сегодня на первое разговение пришли представители власти, деятели культуры, консулы иностранных государств и представители национальных диаспор, а также православные духовные лидеры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не за горами и еще более масштабный ифтар — республиканский. В этом году основным блюдом там станет гречневая каша с мясом, сообщил Радик Абдрахманов, отвечая на вопрос «Реального времени». По его словам, в прошлом году каша очень полюбилась гостям, и они попросили сохранить в меню это блюдо.

— Конечно, также у нас будут выпечка, сладости, эмиз, лимонады. Будет халяльная кола. В Арабских Эмиратах сейчас идет активное развитие этого напитка. Он сделан из фиников. Нам предлагают стать дистрибьюторами, мы сейчас помогаем реализовывать напиток в нашей стране, в нашей республике. Мы уже запаслись этой халяльной колой и для республиканского, и для Fashion Iftar. Каждому гостю — по железной баночке, — рассказал Радик Абдрахманов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На Fashion Iftar приедет бренд Айшат Кадыровой

В 2023 году стоимость одной порции на ифтаре составляла 800 рублей. «Реальное время» поинтересовалось, во сколько она обойдется в 2026-м. Совладелец «Туган авылым» ответил, что точную сумму на гостя пока не рассчитывали, но за три года цены, безусловно, выросли.

— Пока не отвечу, мы даже не считали. Понятно, что цены растут. Тем не менее с каждым годом мы улучшаем качество и масштаб ифтара. Он будет лучше, чем в прошлом году, — поведали нам.

Культурной программой республиканского ифтара занимает ДУМ Татарстана. Гостей ждут, например, исполнение мунаджатов (духовных песнопений) и традиционная ярмарка.



Еще один необычный ифтар, который состоится в Казани, будет посвящен моде и стилю. Речь идет о Fashion Iftar — в этом году он пройдет в юбилейный 10-й раз. Основной темой в этом году станет понятие «ирек» (свобода). Дресс-код мероприятия — голубой и синий цвета.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Это самый красивый ифтар в нашей стране и, думаю, даже в мире, — уверен Радик Абдрахманов. — Там будут лучшие национальные бренды. В том числе — Firdaws Айшат Кадыровой (дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, — прим. ред.). Ее коллекции тоже будут представлены.



«Все дела сына Адама — для него, кроме поста»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на сегодняшнем ифтаре не присутствовал. Приветствие от него передал первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов. В проповеди он напомнил, что Рамадан — это время милости и духовного обновления. Особое внимание он призвал уделить благим делам, милостыне, чтению Корана и покаянию.

Ильфар хазрат напомнил, что Всевышний сказал о посте следующее: «Все дела сына Адама — для него, кроме поста; поистине, пост для Меня и Я вознагражу за него».

Отдельно он поблагодарил за присутствие руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Казанской епархии протоиерея Владимира Самойленко и управляющего делами Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви иерея Романа Донцова.



— Пусть Всевышний Аллах дарует всем народам мир, спокойствие и благодать, — пожелал Ильфар хазрат в завершение проповеди.

