ОНФ предложил пустить маткапитал на ремонт жилья

В ближайшее время ОНФ обратится в правительство с инициативой о том, чтобы расширить список целей, на которые можно направить материнский капитал: семьи смогут тратить выделенные средства на ремонт жилья, сообщают «Известия». Идею готовы поддержать все парламентские фракции и профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

В рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» ОНФ планирует возвращаться к обсуждению тем, озвученных во время общения президента России Владимира Путина с населением в 2019 году. Одна из таких тем — использование маткапитала. Об этом сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова: «Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. «Союз матерей» предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья».

По словам Зимовой, в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей» именно эта мера стала самой популярной, о ее востребованности сказали 46% респондентов, 44% высказались за приобретение на деньги маткапитала автомобиля.

Сегодня маткапитал составляет 466,6 тысячи рублей за первого ребенка и 150 тысяч рублей — за второго. Семьи могут потратить его на покупку квартиры, постройку нового жилья или взять ипотеку.

Ранее сообщалось, что в 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7%: его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

