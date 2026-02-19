Татарстанцы потратили более 200 млрд рублей на онлайн-шопинг

В 2025 году интернет-торговля выросла на 33,5% и составила 237 млрд рублей

В 2025 году жители Татарстана потратили на интернет-покупки 237 млрд рублей, что на 33,5% больше, чем в 2024 году. Доля онлайн-продаж в розничной торговле составила 13,3%, сообщил РБК Татарстан.

Наибольшие траты пришлись на продукты и готовую еду — 48,8 млрд рублей, товары для дома — 33,4 млрд, электронику и бытовую технику — 28,5 млрд. Одежда и обувь — 28 млрд рублей, автозапчасти — 19 млрд. Продажи инструментов выросли на 60%.

В Казани работают более 3 тыс. пунктов выдачи заказов, их число выросло на 22,5%. С начала 2026 года трафик на маркетплейсах увеличился на 19%, а 37% пользователей — жители 35—44 лет.

Ранее «Реальное время» писало, что почти 77% жителей Казани регулярно делают покупки в интернете.

Ариана Ранцева