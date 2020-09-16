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На борьбу с воронами на территории Дома правительства РФ выделят почти 43 млн рублей

13:00, 16.09.2020 2
На борьбу с воронами на территории Дома правительства РФ выделят почти 43 млн рублей
Фото: pixabay.com

На борьбу с воронами, облюбовавшими территорию в районе здания правительства, планируют выделить 42,6 млн рублей — по 21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах, сообщает РБК.

По проекту предусмотрено выделение средств на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

Конкретных мер применения не называется. Лучший вариант для отпугивания ворон –привлечение соколов и ястребов, их естественных природных врагов, рассказала председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер. А вот истребление птиц может спровоцировать обратный эффект: на место ворон придут другие птицы из дикой природы.

Ранее эксперты объяснили нашествие ворон в Казани.

ОбществоВластьЭкономикаБюджет
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:18
    Звиздец какой-то! Что за суммы?!
    Я за миллиард вам добуду пару соколов
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  • Анонимно 13:32
    Пугало сделать за 43 ляма?)
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