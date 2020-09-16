На борьбу с воронами на территории Дома правительства РФ выделят почти 43 млн рублей

На борьбу с воронами, облюбовавшими территорию в районе здания правительства, планируют выделить 42,6 млн рублей — по 21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах, сообщает РБК.



По проекту предусмотрено выделение средств на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

Конкретных мер применения не называется. Лучший вариант для отпугивания ворон –привлечение соколов и ястребов, их естественных природных врагов, рассказала председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер. А вот истребление птиц может спровоцировать обратный эффект: на место ворон придут другие птицы из дикой природы.

Ранее эксперты объяснили нашествие ворон в Казани.

