Baza: в колонии нашли тело националиста Тесака

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В Челябинской колонии сотрудники ФСИН нашли тело националиста Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак. Активист сидел в одиночной камере.

По данным телеграм-канала Baza, в камере была обнаружена предсмертная записка.

Напомним, Марцинкевич отбывал 10-летнее заключение за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Тесак был известен не только в среде ультраправых националистов. После первого срока за экстремистские видеоролики он занялся «борьбой с педофилией». Проект получил название «Оккупай Педофиляй» и некоторое время был очень популярен в Рунете.