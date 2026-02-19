Суд подтвердил законность решения о запрете звонков в Telegram и WhatsApp*

Производство по иску, поданному в интересах более чем ста лиц, было прекращено судом первой инстанции в конце декабря

Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному делу об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иск в конце декабря поступил в Таганский районный суд Москвы от Константина Ларионова, который также представлял интересы более чем ста лиц. Заявитель просил признать незаконным решение об ограничении звонков.

Суд первой инстанции прекратил производство, указав, что Ларионов не вправе обращаться с иском в защиту владельцев мессенджеров.

Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — говорится в сообщении.

Ранее «Реальное время» писало, что Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление контента.

Ариана Ранцева