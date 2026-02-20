В Татарстане создали антирейтинг управляющих компаний
Система оценки качества услуг за январь зарегистрировала более 5 тыс. обращений граждан
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Татарстане подвели итоги оценки качества коммунальных услуг за январь 2026 года, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.
Татарстанцы воспользовались системой оценки более 5 тыс. раз, средняя оценка составила 4,03 балла. Наибольшее количество жалоб касалось чистоты (1 224 оценки), ремонта домов (1 018), предоставления коммунальных услуг (828) и управления домом (863).
Самые низкие оценки получили:
- ООО УК «Сервис-Гарант» (3,15),
- ООО УК ЖКХ Московского района (3,17),
- ООО УК «Гвардейская» (3,21),
- ООО УК ЖКХ Авиастроительного района (3,25),
- ООО УК Вахитовского района (3,26),
- ООО УК «Уютный дом» (3,38),
- ООО «УютСервис Групп» (3,5),
- ООО УК «Меридиан» (3,52),
- ООО УК «Заречье» (3,53),
- ООО УК «АЗИНО-СЕРВИС» (3,66),
- ООО УК «XXI Век» (3,74),
- ООО «Управляющая компания Савиново» (3,84),
- ООО УК РСК (3,88),
- ООО УК БРиОР+К (3,93).
- В г. Набережные Челны: ООО УК Электротехников (3,26), ООО УК Ремжилстрой (3,56), ООО УК Махалля (3,57), ООО УК Камстройсервис (3,69).
- В Нижнекамском районе: ООО УК «Жилье» (3,8).
- В Альметьевском районе: ООО УК АЛСУ (3,8).
- В Бугульминском районе: АО «Бугульминское ПТС» (3,65).
- В Лениногорском районе: АО Центр ЖКХ и С (3,7).
