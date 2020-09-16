Правительство подтвердило повышение акциза на сигареты

Правительство предложило индексировать акцизные ставки на табачную продукцию выше уровня инфляции. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, за счет этого можно достигнуть увеличения денежных поступлений в бюджет России, пишут «Ведомости».

Сегодня РБК сообщил, что Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс: для компенсации роста расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом. Ведомство предложило увеличить ставки акциза на 20% на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты.