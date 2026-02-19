Стало известно, сколько в Татарстане проживает воробьев

Зафиксировали 6 948 птиц для мониторинга популяций и сохранения биоразнообразия

Фото: Динар Фатыхов

В России завершилась ежегодная перепись воробьев, направленная на сбор данных о численности полевого (Passer montanus) и домового (Passer domesticus) воробья для мониторинга популяций и сохранения биоразнообразия.

В Татарстане в акции участвовал 401 человек, который зафиксировал 6 948 воробьев. Участники фотографировали птиц, отмечали их координаты с помощью GPS и передавали данные на сайт проекта. Наиболее активными оказались жители Бугульмы, Буинского района, Заинска, Зеленодольска, Елабуги, Казани, Мензелинска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Тетюшского района. Всем участникам будут выданы именные электронные сертификаты с персональной статистикой.

По итогам переписи в России охвачено 87 регионов, проведено 14 194 наблюдения, учтено 322 426 воробьев. Акция продемонстрировала, что наука может быть доступной и увлекательной для всех, а совместные усилия участников помогают надежно отслеживать состояние экосистем.

Ариана Ранцева