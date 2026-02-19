В Казани ночью начнется уборка снега на муниципальных парковках

Работы пройдут с 19 на 20 февраля, водителей просят заранее переставить машины, чтобы не создавать заторов

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 19 на 20 февраля в Казани пройдет поэтапная уборка снега на муниципальных и платных парковках. Работы будут организованы ночью, чтобы не создавать заторов и не мешать движению транспорта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства. Водителей просят заранее переставить транспортные средства на время очистки, предупредила мэрия.

С 21:00 до 23:00 уборка запланирована на платных парковках №128 по ул. Яруллина, №227 по ул. Лушникова и №185 по ул. Вахитова.

С 21:00 до 5:00 снег уберут с парковок №240 и №406 по ул. Адоратского, №195 по ул. Бондаренко, №408 по ул. Короленко, №196 по ул. Волгоградской, №211 по ул. Восстания, а также на улицах Даурской, Карбышева, Зорге, Родины, Шуртыгина, Ершова и Пионерской.

С 21:00 до 6:00 очистят парковки и обочины по следующим адресам: ул. Гоголя (нечетная и четная стороны, различные участки от пересечений с ул. Карла Маркса, Большой Красной и Горького), ул. Дзержинского (четная сторона от ул. Чернышевского до ул. Кави Наджми и вдоль дома №16, обе стороны до ул. Лобачевского), ул. Островского (от ул. Николаева до ул. Хади Такташа), ул. Университетской (от ул. Право-Булачной до ул. Профсоюзной).

Ранее «Реальное время» писало, что 20 февраля в Татарстане ожидаются снег и метель.

Ариана Ранцева