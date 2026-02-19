«Рубин» подписал второго иностранного футболиста за день

Албанский полузащитник Назми Грипши перешел из казахстанской «Астаны»

Фото: Динар Фатыхов

Албанский полузащитник «Астаны» Назми Грипши перешел в «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Контракт Грипши с «Рубином» рассчитан до лета 2029 года. 28-летний футболист будет выступать под 11-м игровым номером.

Грипши способен сыграть в роли атакующего центрального полузащитника, а также на позиции правого вингера. По данным албанских СМИ, трансфер футболиста обошелся «Рубину» в 500 тысяч евро, зарплату называют в количестве 650 тысяч евро.

Контракт Грипши с «Астаной» истекал летом 2026 года, после чего он становился свободным агентом. Именно с этим связана столь низкая возможная цена трансфера. В 2025 году Грипши стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана с 15 голами.

Ранее «Рубин» объявил об аренде чилийского полузащитника Игнасио Сааведры из «Сочи». Грипши стал вторым иностранным футболистом, перешедшим в казанский клуб в дедлайн зимнего трансферного окна.

Зульфат Шафигуллин