В Казани центр стрельбы из лука построят почти за 1 млрд рублей
Объект планируют возвести до 1 декабря
В Казани планируется строительство центра стрельбы из лука стоимостью 965 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Согласно документации, готовый объект должен быть передан до 1 декабря текущего года.
На выполнение строительно-монтажных и иных работ, включая установку и монтаж оборудования, предусмотрено почти 1 млрд рублей.
Срок исполнения контракта установлен до 18 января 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».