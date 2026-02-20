Новости общества

В Казани центр стрельбы из лука построят почти за 1 млрд рублей

10:06, 20.02.2026

Объект планируют возвести до 1 декабря

Фото: Артем Дергунов

В Казани планируется строительство центра стрельбы из лука стоимостью 965 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Согласно документации, готовый объект должен быть передан до 1 декабря текущего года.

На выполнение строительно-монтажных и иных работ, включая установку и монтаж оборудования, предусмотрено почти 1 млрд рублей.

Срок исполнения контракта установлен до 18 января 2027 года.

Ариана Ранцева

