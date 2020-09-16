На Кремлевской набережной временно закроются рестораны и павильоны

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова сообщила «Реальному времени», что располагает информацией о грядущей временной приостановке деятельности ресторанов и павильонов на Кремлевской набережной. Однако с чем это связано, пока не известно. О полном закрытии заведений речи не идет, уточнила она.

В отделе маркетинга и развития «Кремлевской набережной» отказались от комментариев.

Ранее в СМИ появилась информация, что все заведения и павильоны на Кремлевской набережной закрываются.

Ранее сообщалось, что на Кремлевской набережной в рамках фотомарафона «Мой Татарстан» откроется выставка фотографий, посвященных республике.

