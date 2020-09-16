Минфин предлагает отменить с 2021 года льготу по НДПИ для сверхвязкой нефти на 61 млрд рублей

Министерство финансов России предлагает отменить с 2021 года налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти.

«Проектом федерального закона предлагается отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа·с и менее 10 000 мПа·с, а также 10 000 мПа·с и более (в пластовых условиях), с 1 января 2021 года», — цитирует «Интерфакс» проект поправок в Налоговый кодекс РФ в части корректировки налога на добавленный доход (НДД).

Одними из крупнейших пользователей льготы являются «Татнефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

По «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» льгота по НДПИ в 2021 году для сверхвязкой нефти оценивалась в 61 млрд рублей.



Напомним, что главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти» подписали письмо, в котором пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина РФ изменить параметры НДД.

