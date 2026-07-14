Между традицией и экспериментом: как казанские театры прожили сезон-2025/2026

Переезды, эксперименты и кассовые хиты: в поиске баланса между зрителем и искусством

Айдар Заббаров отметился в этом году во множестве театров. Фото: Динар Фатыхов

Последние премьеры отыграны, актеры ушли в отпуска, а режиссеры уже готовят для них новые испытания. Для значительной части гостеатров Казани этот сезон оказался периодом проб, испытаний и адаптации на новом месте. Удалось ли им не только сохранить аудиторию, но и увеличить ее — через эксперименты и ностальгию, новые драмы и старые комедии? «Реальное время» подводит итоги работы казанской сцены.

Театр Камала: дорого, можно без слов

Для завершившего грандиозным концертом оркестра театра на набережной озера Кабан Камаловского это был первый сезон, полностью проведенный в новом здании. Причем с постановками, в которых режиссеры начали активно использовать возможности новых сцен.

Театр активно задействовал выпускников мастерской Фарида Бикчантаева, включая их дипломную работу «Кукуруза души моей» по переписке Чехова и Лики Мизиновой. А открывали сезон августовской премьерой по Тургеневу «Сеңелкәш» («Ася», 12+) в постановке Лилии Ахметзяновой, показав, чего стоит ожидать от Универсального зала: больше разговора со зрителем и не так много спецэффектов. Можно сказать, что этот зал особенно понравился самому Бикчантаеву — здесь он поставил притчу «К.Ү.Р.Кә / Преступник со справкой» (12+), поженив чеховские образы и фантастику, а также давно планируемых «Тигезсезләр /Неравных» (16+), где интонации Антона Павловича нет-нет да и звучат в истории интеллигенции начала прошлого века в версии Фатиха Амирхана.

Здесь же прошла новогодняя музыкальная премьера «Шүрәлене көттегезме?! / Шурале. Не ждали?!» (6+), где к амплуа режиссеров вернулись Ильдус Габдрахманов и Салима Аминова. Универсальный зал — место постановок на совесть, после которых скорее хочется подумать, чем поплакать.

Камаловский лавировал между традицией и экспериментом. предоставлено пресс-службой театра Камала

Круглая Восточная сцена сработала интересно. Ее хитом стала старинная по нынешним меркам драма «Сөяркә / Любовник» (16+), которую почти 30 лет назад поставил Марсель Салимжанов. Камерная история, по сути, моноспектакль Искандера Хайруллина о том, что же такое грех, исправно собирает аншлаги. При этом тут же играет концерты оркестр театра, а еще здесь сделали самую экспериментальную работу — «притчу без слов» Сергея Землянского по «Гашыйк Кәриб / Ашик-Кериб» (12+) Лермонтова.

Большая сцена — место для масштабных сценографий, где работает видео, аудио, поднимаются и опускаются плунжера.

Занятно, что при этом самой ожидаемой постановкой стал «Әлдермештән Әлмәндәр / Старик из деревни Альдермеш» (12+) со статичными декорациями и проверенным текстом, в котором, однако, нашли себя Рамиль Тухватуллин и Эмиль Талипов — к слову, это единственная большая роль нового лауреата премии Тукая в сезоне. А вот Тухватуллин показал себя и в иной возрастной роли в другой постановке Ильгиза Зайниева, который представил свою пьесу «Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт / Джаудат и Зубаржат» (16+) — о любви фотографа и купеческой дочки, своеобразный оммаж татарскому театру начала века, но в обрамлении оркестра.

На самом верху бюджетной таблицы — приглашенный главреж Александринки, челнинец Никита Кобелев с переложением «Музея невинности» (18+) Орхана Памука. Как часто бывает с не самыми удачными спектаклями, «Сафлык музее» получился интересным благодаря игре актеров, солидным декорациям, но не задумке режиссера, который в дотошном изучении судеб несчастных женщин вывел в герои абсолютного психопата.

Завершал сезон «Туган Батыр» (6+) — давно обещанное театру Айдаром Заббаровым семейное фэнтези по книгам Зульфата Хакима. В спектакле главный герой оказался в тени фаната компьютерных игр Джаудата, а историческая эпоха сменилась реалиями современной Казани. Театр показал солидный бюджет, теперь спектакль надо продавать и ставить не во вред другим вещам на той же сцене.

Получив большой подарок, Камаловский отрабатывает его, становясь площадкой для больших мероприятий — вплоть до форума «Россия — АСЕАН», когда труппа по соображениям безопасности не могла попасть в собственное здание. Сейчас театр ставит красивые, эффектные спектакли, но это не обновление того рода, когда ящерица сбрасывает шкуру, — это постепенная регенерация тканей: когда переехал в новый дом, но принес с собой старый шифоньер, набитый и драгоценностями, и скелетами.

Известно, что первая премьера сезона в Камаловском — пьеса поэта Хади Такташа «Югалган матурлык» («Утерянная красота») 1928 года в режиссуре Лилии Ахметзяновой.

При этом Камаловский частично заменял нам и детский театр. Реальное время / realnoevremya.ru

Тинчуринский театр

Если Камаловский заманивал зданием, то Тинчуринский — переездом на Татарстан, 1 и новым режиссером. Принявший со второго раза предложение возглавить бывший передвижной Айдар Заббаров внешне нашел общий язык с директором Фанисом Мусагитовым.

Отметим, что в отличие от Камаловского, который официально расстается в этом сезоне c четырьмя спектаклями, Тинчуринский чистил свою афишу без особых объяснений и сантиментов, в частности, убрав все постановки Туфана Имамутдинова. При этом, к счастью, ушли и другие. Заменять все это кассовыми работами взялся Заббаров, представив зрителю (параллельно закрывая обязательства и перед другими театрами) пять постановок, включая «Творчество Тукая. Оркестр. Искусственный интеллект» с участием ИИ и чтением воспоминаний, но не считая летние поэтические вечера.

На бывшей, но также любимой камаловской, а ныне тинчуринской сцене Заббаров сначала сделал ставку на максимализм, превратив «Хыял артыннан / Вслед за мечтой» (6+) в масштабный мюзикл со старыми песнями и понятным сюжетом — парень встречает девушку, парень теряет девушку. После нового года он поговорил о семейных ценностях в «Ал яулыклы язмышым / Тополек мой в красной косынке» (12+), отдал на откуп актерской удали бессмысленных, но вайбовых «Казанских парней / Казан егетләре» (12+) и дал возможность действительно поиграть старшему поколению в почти камерной «Әни килде / Мама приехала» (12+).

Там, где Заббаров играл в компромиссы со зрителем, он мог отыграться в других театрах — ждем, когда в Казань приедет альметьевский «Страх / Курку» (18+), где режиссер выпустил демонов и вспомнил про 90-е.

Между этим театр впустил на малую сцену двух «дебютантов». Кинорежиссер Салават Юзеев перенес на сцену фирменную мистику на троих «Кто стучит в мое окно? / Тәрәзәмә кем шакый?» (16+) — самое занятное здесь, пожалуй, то, что меняется каждый раз не состав, а исполнители. «Маленький Мирза / Кечкенә Мирза» (0+) стал пробой клоуна Руслана Риманаса на государственной сцене — после его переложения истории Экзюпери с использованием пантомимы ожидается, что Риманас представит что-то в главном зале.

Одно из достижений Тинчуринского — приглашение Руслана Риманаса. Кто бы еще так переосмыслил образ Салавата Хабибуллина? Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наконец, очерчивало экспериментальность Тинчуринского в сезоне «Отелло» (12+) Александра Крымова, превратившего трагедию в рейв и парад причесок с выдвижением Артема Пискунова (Яго) на передний план.

Для поколения Пискунова эти девять месяцев были испытанием — на обновление, декларируемое театром, пока не хватает свежих ярких актеров. Опытные примы играют на пределе, показывая, как им тесно в рамках мыльных комедий. Поэтому характерно, как Заббаров готовит свою давнюю мечту — с Резедой Губаевой собирает спектакль «Лу» о любви и трагедии поэта Хасана Туфана и актрисы Луизы Салиаскаровой, ради этого вызвав давно не выходившую на театральную сцену москвичку Нафису Хайруллину.

Кариевский в конце сезона поставил спектакль о театре-студии. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Кариевский театр

Татарский ТЮЗ посвятил сезон личностям, причем ставили спектакли разные режиссеры. В «Гомер моңы / Мелодия жизни» (12+) Эльдар Гатауллин показал в отрывках жизнь Роберта Миннуллина, сосредоточившись на поэтической истории депутата Госсовета. «Габдулла — яктылык / Габдулла — свет» (6+), совместная работа Эльдара Гатауллина и Айрата Шамса, где они многословно рассказали об одном из основателей татарского театра вообще — Габдулле Кариеве. А «Тынлык / Молчание» (16+) Айдара Ахмадиева в постановке Виктории Печерниковой взял несколько фактов из жизни композитора Салиха Сайдашева, чтобы вновь поговорить о послевоенном тоталитарном режиме.

Главный режиссер Ренат Аюпов выполнял две сложные работы. Во-первых, исполнял давнюю мечту Ильнара Низамева, поставив к его юбилею «Без бит авыл малае / Мы — парни из деревни» (12+) Туфана Миннуллина, открыто называя ее «красной», то есть принадлежащей определенной, перестроечной эпохе. Во-вторых, он решил показать откровенно «кассовый» спектакль «Шәп шоу / Шоу продолжается» (16+) — такое проще было представить, например, в «Театре на Булаке» — перепевки старых песен, характеры-маски, туалетный юмор.

Но не все там грустно — ведь у Кариевского есть Булат Гатауллин. Переживший сложную операцию, не сыгравший премьер, он поставил «Отменили, дустым! Спектакль отменяется!» Алсу Хафиз (16+) — фантазию, как могла бы жить студия основателя театра Фарида Хабибуллина сейчас. При этом Гатауллин играет там главного отсутствующего героя, а может, и просто дух театра.

Также в этом сезоне театр перезагрузил фестиваль «Ремесло», сделав упор на образовательную часть и представив несколько уверенно практикующих в последние годы дебютантов, отметим среди них атнинца Дамира Сидеева.

Кариевский также начнет сезон с Заббаровым — здесь он ставит «Ак пароход / Белый пароход» по Чингизу Айтматову. Примечательно, что недавно эта история уже звучала на сцене — ее показывали в Атнинском театре.

Роман Ерыгин исполнил мечту и сыграл Фому Опискина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ТЮЗ

Начавший сезон на колесах, потом обжившийся в здании на Горького, 13, но в конце вернувшийся в дом на Островского русский ТЮЗ четко следует правилу: наше дело — школьная классика. Потому Радион Букаев поставил крутой спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» (16+), по сути, вернув Романа Ерыгина на большую сцену в абсолютно органичной для него роли абьюзера-манипулятора. Также на сцене закрепился подготовленный прошлым летом к фестивалю «Горький+» его бэби-спектакль «Воробьишко» (0+).

При этом у театра появился еще один режиссер — это переехавшая из Уфы Виктория Емелева, выпустившая минималистичные, но достаточно крепкие «Уроки французского» (12+) по Валентину Распутину.

Новый сезон театр откроет уже в родных пенатах, причем здесь у них будет две сцены. Первая премьера — «Леля и Минька» по рассказам Зощенко в постановке Букаева. Кроме того, ТЮЗ планирует режиссерскую лабораторию по Льву Толстому.

Зайниев привел в «Экият» цыган. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Экият»

Ильгиз Зайниев свой любимый театр кукол не забыл, в начале сезона вновь обратившись к Тукаю — «Су анасы» и «Шүрәле» (оба — 5+), дополнив сказки новыми героями. Также он занялся новогодней «Кар иле патшабикәсе» / «Снежная королева» (3+).

В «Экият» актриса театра Эльвира Гилемханова поставила «Сказку про Козявочку» (3+) Мамина-Сибиряка. При этом главной постановкой у Зайниева стал «Табор уходит в небо» (16+) по произведениям Максима Горького, где применены разные куклы и методы рассказа в сотрудничестве с Алиной Огневой, ранее работавшей в театре «Ромэн».

Отметим, что из озвученных планов не дошли до сцены сказка «Солдат и Змей Горынович» и «Маленький принц».

Качаловский верен себе: он уверен, что делает все лучше всех. предоставлено пресс-службой театра Качалова

Качаловский театр

Масштабный русский театр остался верен темпоритму, поставив два спектакля, по одному на каждого из Славутских. Младший — «Приведения» Генрика Ибсена, растянутые до масштабов турецкого сериала. Старший же вернулся к сказке «Любовь к трем апельсинам» Михаила Светлова. Также планирует возродить-обновить еще несколько старых хитов, таких как «Вишневый сад». Кажется, больше всего Качаловский в этом сезоне запомнился фестивалями, благодаря чему в Казани гастролировала Александринка и Мастерская Петра Фоменко.

MOÑ довел до ума Пелевина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Независимые театры

Там, где казанцам не хватает разнообразия и актуальности тем, их спасают театры, не являющиеся ГБУ. К примеру, Театр на Булаке ставил в этом сезоне «Василия Теркина» (12+). «Сдвиг» — «Маскарад» (16+) Лермонтова. MOÑ — «Затворника и Шестипалого» по Пелевину в постановке петербуржца Кирилла Люкевича (18+), а Заббаров поставил здесь одну из громких премьер сезона с Эмилем Талиповым — «Судьба человека» (18+).

Нельзя не отметить при этом, что активность независимых проектов в этом сезоне снизилась — зависят они от грантов и, конечно, от самих зрителей. А в Казани если публика и активизировалась, то именно в плане посещения больших театров. Хотя с точки зрения связи с публикой, актуальности выбранных сюжетов зачастую именно независимые площадки дают фору.