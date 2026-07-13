ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России
Главы МИД ЕС столкнулись с разногласиями по потолку цен на нефть
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
— Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко,— рассказала Каллас после заседания Совета ЕС.
Главное разногласие касается потолка цен на российскую нефть. В новый санкционный список должны войти 250 позиций. При этом из перечня исключили ограничения на поставки российской рыбы.
Ожидается, что в пакет войдут санкции против компаний в сфере БПЛА, временная заморозка потолка цен на нефть и другие ограничения.
Ранее Евросоюз ввел санкции против VK и мессенджера «Макс».
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