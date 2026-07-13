ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России

Главы МИД ЕС столкнулись с разногласиями по потолку цен на нефть

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

— Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко,— рассказала Каллас после заседания Совета ЕС.

Главное разногласие касается потолка цен на российскую нефть. В новый санкционный список должны войти 250 позиций. При этом из перечня исключили ограничения на поставки российской рыбы.

Ожидается, что в пакет войдут санкции против компаний в сфере БПЛА, временная заморозка потолка цен на нефть и другие ограничения.

Ранее Евросоюз ввел санкции против VK и мессенджера «Макс».

Вадим Вахрушев