Минниханов в Сабинском районе: «Подключение к газу нового ДК — это не просто техсобытие»

Объект имеет много инновационных решений

Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов посетили с рабочей поездкой Сабинский район. Их сопровождали глава Сабинского района Раис Минниханов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Первым пунктом рабочей программы стало посещение села Большие Нырты, где состоялось открытие нового многофункционального сельского дома культуры и торжественное подключение объекта к газу. Площадь двухэтажного здания составляет 987 кв. м. В нем оборудованы зрительный зал на 200 посадочных мест, библиотека, спортзал с душевой и раздевалкой, теннисная, бильярдная и помещения для тренерского состава и организации детских кружков. Для газификации объекта построены газовые сети протяженностью около 160 м, установлен наружный газовый котел и прибор учета газа.

Рустам Минниханов отметил, что дом культуры построен в рамках благотворительного проекта «Газпром межрегионгаз». «Этот прекрасный объект имеет много инновационных решений, которые мы и дальше будем использовать при реализации программ на селе. «Здесь созданы великолепные условия для жителей данного села и близлежащих населенных пунктов, — сказал раис РТ. — Подключение к газу нового дома культуры — это не просто техническое событие, а настоящий символ тепла, уюта и заботы о людях, живущих на селе. Уверен, новый центр станет настоящим сердцем культурной, спортивной жизни села, местом творчества, общения, семейных праздников и интересного досуга».

пресс-служба раиса РТ

«Подключение к газу сельских Домов культуры обеспечивает тепло и комфорт для посетителей в любое время года, создает условия для развития досуговой деятельности на качественно новом уровне, помогает сохранять культуру места. Мы ведем такую работу и в Республике Татарстан, и по всей стране. Она, безусловно, будет продолжена», — отметил Сергей Густов.

Он также обратил внимание, что многое оборудование, применяемое при газификации, производится предприятиями Татарстана.

Затем Рустам Минниханов и Сергей Густов приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию газопровода-закольцовки между газораспределительными станциями (ГРС) «Измя» и «Шемордан». Объект протяженностью 2,9 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Татарстан на 2026—2030 гг. и введен почти на год раньше запланированного срока. Газопровод позволит оптимизировать загрузку двух ГРС, повысить надежность газоснабжения существующих потребителей и подключить около 200 домовладений Сабинского района.

Рустам Минниханов заметил, что современная инфраструктура — важнейшее условие для сохранения и динамичного развития сельских территорий. «Мы стремимся, чтобы самые современные стандарты комфорта и качества жизни были доступны в каждом уголке республики. Искренне благодарны нашим надежным партнерам из компаний «Газпром» и «Газпром межрегионгаз», — подчеркнул он.

пресс-служба раиса РТ

Сергей Густов отметил, что в Республике Татарстан самый высокий уровень газификации в стране, поэтому основной акцент новой пятилетней программы — создание условий для увеличения подачи газа действующим и подключения новых абонентов. «Запланированы реконструкция двух газопроводов-отводов с ГРС, модернизация девяти станций, завершение строительства еще одной закольцовки — ГРС «Бишня» и ГРС «Ключи» в Зеленодольском районе — и реализация ряда других проектов. Уверен, во взаимодействии с властями республики все задачи будут выполнены», — сказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».

В селе Завод-Нырты гости посетили реабилитационный центр для детей с заболеваниями центральной нервной системы. Затем раис Татарстана и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Башкирова. Также на монументе выгравированы имена жителей села, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.

Затем Рустам Минниханов и Сергей Густов посетили деревню Два Поля Арташ, где в рамках догазификации к газовым сетям подключили дом семьи Салахиевых. Проложены газопроводы до и внутри границ участка, установлены плита, котел и прибор учета газа. Затраты на газификацию семья частично покрыла за счет мер региональной социальной поддержки.

Рустам Минниханов назвал программу догазификации одним из самых социально значимых проектов в стране. «Эта программа очень востребована и будет продолжаться. В целом с «Газпромом» мы реализуем ряд важнейших программ. Татарстан является одним из крупнейших потребителей газа — порядка 19 млрд кубических метров. Кроме того, «Газпром» — крупный покупатель нашей промышленной продукции. У нас очень тесные связи», — сказал раис республики.

«От жителей Татарстана принято около 46,7 тыс. заявок на догазификацию, 44,4 тыс. переведены в договоры, свыше 41 тыс. исполнены, а в более чем 33,7 тыс. домовладений уже пользуются газом. Работа по догазификации в республике успешно ведется Единым оператором газификации совместно с компанией «Газпром трансгаз Казань» и властями субъекта», — отметил в свою очередь Сергей Густов.

Никита Егоров