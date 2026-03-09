«Казанские парни»: снова смешно, снова комфортно

Айдар Заббаров вернул в Тинчуринский в эпоху перестройки

Хабибуллин, Никитин, Пискунов, Закиров. Фото: предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Поставивший в этом сезоне пять спектаклей главный режиссер Тинчуринского Айдар Заббаров, готовясь также еще к двум премьерам (в Берлине и Камаловском), показал публике в родном театре народную комедию «Казан егетләре» («Казанские парни», 12+). 26 лет назад ее впервые представил его учитель Фарид Бикчантаев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Хит девяностых с продолжением

Назначенный в сентябре прошлого года главрежем Тинчуринского Айдар Заббаров с тех пор работал и у себя, и в «Особняке Демидова», и в Альметьевске. В Камаловском театре представили макет декораций спектакля «Туган батыр» (6+), сказку Зульфата Хакима инсценировал Рузаль Мухаметшин. А в Берлине на площадке Ballhaus Prinzenallee 13 и 14 марта труппа, собранная из представителей татарской диаспоры, покажет основанный на произведениях Гаяза Исхаки «Чыганак» («Источник»).

«Казан егетләре» впервые показал Камаловский театр в 1990 году. Согласно легенде, к идее создания музыкальной комедии режиссера Фарида Бикчантаева и драматурга Мансура Гилязова подтолкнули два фактора: растерянное принятие философской притчи «Бичура» и желание завлечь в театр молодежь. В то время в театре Тинчурина, как и сейчас привыкающему к новому зданию, с успехом шла музыкальная комедия «Әйдә, барыйк, кызлар карыйк»/«Айда, пойдем, посмотрим девушек» Разиля Валеева с музыкой Луизы Батыр-Булгари. Ее даже записали для телевидения и крутили на новогодние праздники.

Затем «Казанских парней» впервые показали в Рыбно-Слободском районе, а потом он стал долгоиграющим спектаклем на главной сцене, в нем участвовало немало актеров. При том что изначально Гилязов писал тексты под конкретных людей. К примеру, Хабиба сочинялась под Люцию Хамитову. Кстати, в 2001-м Бикчантаев еще раз поставил спектакль. Его версия поближе к нынешней Заббаровской, но в памяти у зрителя сохранилась версия из 90-х.

Актриса Раушания Юкачева про постановку говорила так: «У этого спектакля нет логики, ее не надо искать. Надо принимать как есть — как сказку».

Понятно, что у «Казан егетләре» большой ностальгический ресурс, который в целом интересен Заббарову — он любит ставить про прошлое, ставить по воспоминаниям. Смог ли он предложить что-то большее, чем обычная музыкальная комедия о любви и алкоголизме?

А это «Муравейник». предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

«Мальчишник в деревне»

Музыка у спектакля осталась канонической — ее писал ушедший в начале февраля Азат Хусаенов (аранжировки сочинил Ильдар Харисов). При этом здесь важную роль играют композиции московской группы «Изге Ай»: их скупые синтезаторные аранжировки очень четко отражают настроение первой половины 90-х.

Заббаров продолжает работать с проверенной командой из художника-постановщика Булата Ибрагимова и художника по свету Ольги Окуловой. Хореографию ставил Марсель Нуриев. И их работы — лучшее в этом спектакле. Ибрагимов размещает на сцене огромные рулоны сена, которые продолжаются на видео, Окулова дает такой свет, что хоть сейчас можно снимать ремейк по фильмам Александрова. На авансцене плещется вода. Нуриев отвечает за танцы, совмещая на сцене разных по возрасту, росту и опыту актеров.

Кстати, часть репетиций и проводили сами актеры — педагоги театрального училища Артем Пискунов (в спектакле он Альфред) и Зульфат Закиров (Тукай).

Четыре казанских парня, Альфред, Тукай, Алмаз (Эдуард Никитин) и Фирдаус (Салават Хабибуллин) просыпаются в деревне, в которой оказались после отмечания получения дипломов. Среди мужчин здесь только Мартыныч-Мубаряк (Алмаз Фатхуллин). С ним парни познакомились в зоопарке, где, по словам мужика, выпустили всех животных.

В деревне живут только работающие на молокозаводе девушки: Хабиба (Зарина Сафина), Фаузия (Аделя Хасанова), Асия (Эльвина Каримова) и Фирдаус (Эльвина Насыбуллина/Миляуша Закиева). Все местные мужчины пали жертвой в дружбе со спиртзаводом. Девушки сначала дают отпор парням (сами переодевшись в мужскую одежду и нацепив усы), но потом, разбившись на пары, находят взаимопонимание. Правда, парни выясняют, что в городе им ничего не грозит, им нужно туда съездить. В итоге в 1994-м Бикчантаев и Гилязов выпустили спектакль «Вновь казанские парни»/«Тагын казан егетләре».

В ожидании. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Бей городских

Две последние названные актрисы, Насыбуллина и Закиева, — из числа стажеров, которые пришли в театр в начале года. Их всех сходу заняли в новом спектакле. Ильнар Хусаенов, Рамис Абдуллин, Марсель Салихов, Рашит Валиуллин играют основные мужские роли во втором составе. Кстати, в это время стало известно, что в Тинчуринский возвращается и Фархад Мухаметзянов: он сыграл в театре в спектакле «Ядэч! Исемдэ», а после поступил в ГИТИС и снялся в сериале «Обнальщик».

Словом, молодых ребят в спектакле все больше, но недостаточно, чтобы они играли в двух составах. Поэтому на премьеру в ролях дипломников КИСИ выходят в основном ведущие актеры.

Возникают вопросы. Артему Пискунову (в темно-синем пиджаке и парике) 36 лет. Зульфату Закирову (с набитыми в области таза штанами, очками, подтяжками и кудрями) — 37. Остальные помоложе, Хабибуллину (порванный белый пиджак) — 32, а Никитину (серый пиджак, мишарский акцент, хмурый взгляд) — 27. Но если вспомнить первый камаловский каст, в нем были задействованы недавние выпускники театральных вузов. Они по-другому чувствовали себя на сцене. Безусловно, тинчуринские актеры умеют играть молодежь, но сейчас это игра в молодежь.

Салават Хабибуллин и Эльвина Насыбуллина. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Объясним четче: в начале 90-х на сцене актеры, по сути, изображают себя сейчас. Теперь же оба каста Тинчуринского будут изображать время ушедшее. Это можно ощутить по сценам, где участвуют только девушки. У каждой из них есть свои отличия: Хабиба восторженно-истерична, Фаузия сурова, Асия добавляет к талантам смех дельфина, а Фирдаус возлагает на себя роль резкого бригадира.

Если парней молодят, то актрис, напротив, как будто старят, что им вовсе не идет. К тому же долгое время они смотрятся одной командой, ощущение усиливается, когда девчата надевают широкие штаны, кепки и берут в руки биты — издалека не отличишь одну от другой.

Парням авторы дают время показать себя. В Камаловском, кстати, спектакль шел два часа без антракта, здесь — почти три часа с антрактом (впрочем, есть легенда, что и камаловцы могли порой играть гораздо большее время). Тинчуринцы неимоверно растягивают первую часть, долго играя мужчин среднего возраста в состоянии похмелья. Резвой комедии не получается.

Заббаров следует за текстом Гилязова — остаются здесь и комсомол, и перестройка, и «жилковские» группировщики. Правда, наряду со старыми шуточками актеры уже придумывают новые. Но песни поются в шнуровые микрофоны.

Там, где не нужно слов

Также подчеркивается тема алкоголя. Вообще, этот вопрос всегда сбивал с толку в этой пьесе. В деревне все мужики погибли от спиртзавода. Но после этого местный алкаш привез из Казани парней, которые выпили все на банкете. Где выход из этого порочного круга?

Вторая часть спектакля — торжество слэпстика. По сцене ездит мотороллер «Муравей», он таскает за веревки по сцене Никитина, которого потом пытаются закопать в сцене. Крохотная Насыбуллина тычет черенком в спину огромному, раза в два больше ее, Хабибуллину (как им удалось пройти через романтическую сцену — удивительно). В фальш-финале Мартыныч танцует с бутылкой, хотя она ни ему, ни нам не нужна. Вершина слэпстика — актриса Эльвина Каримова с бензопилой между ног, грозящая актеру Пискунову. Непростые были бы в этой семье отношения, если бы их когда-нибудь показали.

Зарина Сафина и Зульфат Закиров предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Комедия, выползающая на проверенных шутках, физической комедии, узнаваемых песнях, ностальгии по 90-м (которая распространяется на несколько поколений), конечно, будет пользоваться популярностью у зрителя.

Но возникает вопрос: мы же так активно бежали от наследия перестроечных годов, от лихого десятилетия — чтобы вернуться к нему, без всякой рефлексии?

А более старшее поколение тинчуринцев, говорят, уже попросило Заббарова вновь поставить «Әйдә, барыйк, кызлар карыйк». И, очевидно, ожидается на сцене и премьера пьесы «Снова казанские парни». Ну а нам, вероятно, будет интересно посмотреть, как «Казан егетләре» сыграет полностью молодежный состав.