Посла ФРГ вызвали в МИД России
Причины вызова дипломата не раскрываются
Министерство иностранных дел России вызвало посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— 13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф, — сказано в социальных сетях ведомства.
Ранее Германия выслала из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».