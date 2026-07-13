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Посла ФРГ вызвали в МИД России

16:29, 13.07.2026

Причины вызова дипломата не раскрываются

Посла ФРГ вызвали в МИД России
Фото: скриншот видео программы «Вести»

Министерство иностранных дел России вызвало посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— 13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф, — сказано в социальных сетях ведомства.

Ранее Германия выслала из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине.

Вадим Вахрушев

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