Тинчуринский театр поставил «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова

В постановке Айдара Заббарова — радиомашины, водительская свадьба и народный лейтмотив

Гузель Галиуллина. Фото: Артем Дергунов

Айдар Заббаров на позиции главного режиссера Тинчуринского театра в Казани выпустил второй спектакль — это инсценировка мелодраматической производственной повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке» («Ал яулыклы язмышым», 12+). В 1967-м спектакль по произведению молодого писателя принес Камаловскому театру шесть Тукаевских премий. Что представил Заббаров в Тинчуринском?

Как Айтматова экранизировали и театрализовали

Если посмотреть на работы Айдара Заббарова в Татарстане, то можно заметить, что чаще всего он берет материал биографический, ностальгический. Режиссер ставил в республике спектакли о жизни поэта Хасана Туфана в ссылке, по прозе Гаяза Исхаки, Амирхана Еники, Михаила Шолохова. Делал двухчастный вербатим об умирающих деревнях, описывал жизнь Габдуллы Тукая, Альфии Авзаловой и океанографа Станислава Курилова. Если брался за готовые пьесы, то описывающие советское прошлое: «Пять вечеров» Володина, «Алмачуар» Галимжана Ибрагимова, «Музей» Водолазкина, «Галию» Тагира Тагирова.

Есть редкие исключения из этих правил: Заббаров, например, ставил вневременную японскую философскую комедию Коки Митани «Академия смеха», но говорил в ней о цензуре прошлого. Рассказывал также о проблемах первого года брака в «Ситцевой свадьбе» Ильгиза Зайниева.

В Тинчуринском его второй спектакль на позиции главного режиссера — вновь о советском наследии. Первый — «Вслед за мечтой» — рассказывал историю на фоне оттепели.

В основе нового спектакля «Тополек мой в красной косынке» — повесть 32-летнего Чингиза Айтматова, впервые опубликованная в 1961 году в журнале «Дружба народов». В том же году выходит фильм «Перевал», в сценарии участвует автор, и финал, кстати, у картины счастливый, чего не скажешь о повести.

Постановка 1966 года. предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Этот текст ставили не только на сцене, включая балет, оперетту и музыкальную драму, но несколько раз экранизировали, среди них самая известная версия — фильм Атыфа Йылмаза 1977 года, один из популярных образцов турецкого кинематографа. Кстати, грузовик главного героя стоит в автомобильном музее в Анталии, вход бесплатный. В 2011-м из повести даже сделали сериал на 37 серий, в 2018-м его экранизировал Узбекистан с Киргизией.

В Камаловском театре в 1966 году ее поставил узбекский режиссер Ташходжа Ходжаев, а в 1967-м он, художник Эрнст Гельмс и исполнители главных ролей Наиля Гараева, Ринат Тазетдинов, Шаукат Биктимеров и Шахсанем Асфандиярова получили Тукаевскую премию. Кстати, Гараевой было 26 лет, она стала второй в истории после актрисы Асии Хайруллиной женщиной-лауреатом премии.

В 2016-м повесть поставил в Атне Ильдар Хайруллин, и спектакль, в частности, ездил на гастроли в Финляндию. В 2017-м его показывали на сцене Камаловского, куда сейчас переехали тинчуринцы.

Да и в целом Айтматова в татарском театре любят: ставили и его «Плаху», и «Буранный полустанок», а «Экият» брался за «Материнское поле».

Водители. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Былина о белоснежке и Ильясе

Справедливости ради, у Заббарова «Тополек мой в красной косынке» под названием «Моя судьба в красном платке» происходит как будто бы во вневременную эпоху. Вроде, главные герои получают условные 300 рублей с лишним, но нет здесь каких-то партий, лозунгов, а есть Кыргызстан, Тянь-Шань и дорога в Китай.

В тексте Айтматова — три главных героя, не считая рассказчика-журналиста, который сначала слушает историю водителя Ильяса, а потом узнает оставшуюся часть у дорожного мастера Байтимера.

У Заббарова спектакль начинается с их встречи: Ильяс вытягивает заглохшую машину Байтимера. Метель на экранах (основа сценографии), шум, крики. Появляется главный реквизит спектакля: диван, символизирующий салон грузовика. Как шутит один из водителей, ничем они не отличаются от собаки: едят из миски, живут и работают в ящике, да еще и хозяин есть.

Зульфат Закиров и Диляра Фаттахова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Водительский коллектив — Айдар Фатрахманов, Ильфак Хафизов, Булат Зиннатуллин, Рамиль Минханов, Салават Хабибуллин, Ильмас Насретдинов — главная удача спектакля: все они в кожаных куртках, все они разного роста, курят, хрипят, травят шутки, разбираются с покрышками, но, если надо, помогут товарищу. Ездят они на грузовиках, которые изображены в виде радиоуправляемых машинок.

Есть среди водителей у Ильяса верный друг Алибек, есть жадный Джантай, который не то чтобы решает что-то в спектакле, но добавляет ему яркости.

Самый же яркий персонаж спектакля — Байтимер в исполнении Рустема Гайзуллина. Но давайте начнем с Ильяса.

Герой Зульфата Закирова в коллективе самый молодой, явно самый красивый. Потому за ним «ухаживает» диспетчер Хадича (выразительная роль для Диляры Фаттаховой в парике). Ильяс сирота, пока не особо опытный, поэтому ему доверяют недолгие рейсы, к примеру до ближайшего колхоза.

Гузель Галиуллина и машинка. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По пути он встречает Асель — в рабочем халате и, что интересно, тоже в кожаной куртке. Асель весела, кокетлива, немного застенчива, а еще ее собираются выдать замуж. Судя по костюмам матери и свата, действие и впрямь происходит в Кыргызстане, а девушка никогда не видела лица потенциального жениха. У ее матери есть важная должность в спектакле — создать редкий комедийный эпизод, а также каждый раз выгонять Ильяса со двора (Сакина Минханова говорит реплики так, как будто сама их придумывает).

Ильяс заигрывает с девушкой, вывозит на автобазу, где в присутствии коллег проводится свадьба — с кольцами-гайками и вставанием на подушку в виде покрышки с куртками. Милая сказка «Белоснежка и семь водителей» — украшение спектакля.

Но потом Ильяс узнает, что на автобазе пытаются решить проблемы с возросшими нагрузками. Вспомнив, как он вытянул машину Байтимера, он предлагает ездить через перевал с погрузчиками. И тут же, вытащив из гаража грузовик без разрешения, пытается этот подвиг совершить. Ничего не получается, и Ильяс начинает пить, ходить налево, врать жене — в итоге в какой-то момент он просыпается в комнате с пустой колыбелью. Асель забрала сына и скрылась.

Ильяс стареет, уезжает, но потом возвращается, чтобы случайно встретить Асель в новых обстоятельствах. И когда она видит отца своего сына вновь, по залу прокатывается удивленный вздох (потому что для тех в зале, кто не читал произведение Айтматова, это действительно сюрприз).

Рустем Гайзуллин и Зульфат Закиров. Запишите: за эту роль Гайзуллин точно получит как минимум премию «Тантана». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Почему Байтимер — молодец

Мелодраматический сюжет завершается продолжительным и мощным монологом Байтимера, который не только дал кров беглянке, но и стал ей опорой. Причем монолог этот герой говорит не читателям — а Ильясу с Асель!

Рустем Гайзуллин произносит текст, лишь частично основанный на оригинале (инсценировку писал Айдар Заббаров, переводила Резеда Губаева). К примеру, его герой говорит об эпизоде, когда мать Самата видит мальчика с рулеткой и говорит: «Смотри, Байтимер, твой сын — прямо как ты». И хоть герой Гайзуллина не претерпевает трансформации на наших глазах, но мы видим его историю, понимаем его мотивы, можем к нему подключиться — и эту часть не хочется проматывать.

У Айтматова Асель по сути лишена права голоса, у Заббарова она наделяется коротким монологом о смысле любви. Остальной образ Гузель Галиуллиной решен через чувственные зрительные метафоры. Она красиво кружится в киргизском костюме. Стоит, словно на ветру, у колыбели, пока вокруг бушует пьяная дискотека... И целует главного героя через красный платок.

А вот чьего голоса не хватает в спектакле, так это Ильяса. Герой лихо гоняет на диване, танцует, пьет, соблазняется, ругается с коллегами, обещает покой и счастье супруге. Но у него нет разговора со зрителем, он мало говорит о том, что же у него внутри.

Водители поздравляют молодых. Диван для них — и авто, и временный дом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

А потому перемена любящего мужа, который внезапно решил одолеть горный перевал с прицепом, а потом ударился во все тяжкие, происходит очень резко. При этом спектакль идет два часа и 40 минут. В телеграм-каналах уже обыграли шутку с обещанием Заббарова уложиться в час сорок. Некоторые сцены намерено сделали протяженными, со вступлением, необязательными речами. Динамику спектаклю придают композиции петербургского продюсера Zuma Dionys.

То есть фабульно режиссер не отступает от авторского замысла. Но со стороны кажется, что герой Закирова просто оступился, соскользнул с ровной дорожки семейной жизни счастья, загулял, а потом жена сделала правильный выбор, оставшись с человеком, который ее действительно ценит. К тому же Ильяс не особо старался ее вернуть.

