Почти 70 млрд рублей передали россияне через ОНФ на нужды СВО

Вокруг ОНФ объединились более 20 млн граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне передали через Общероссийский народный фронт на цели специальной военной операции около 70 млрд рублей. Об этом он сказал на форуме ОНФ «Все для победы».

— Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек — граждан Российской Федерации, — сказал президент России.

Он добавил, что Россия продолжает укреплять финансовую систему, совершенствовать армию и добиваться результатов в ОПК.

Ранее Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Вадим Вахрушев