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Почти 70 млрд рублей передали россияне через ОНФ на нужды СВО

17:05, 13.07.2026

Вокруг ОНФ объединились более 20 млн граждан

Почти 70 млрд рублей передали россияне через ОНФ на нужды СВО
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне передали через Общероссийский народный фронт на цели специальной военной операции около 70 млрд рублей. Об этом он сказал на форуме ОНФ «Все для победы».

— Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек — граждан Российской Федерации, — сказал президент России.

Он добавил, что Россия продолжает укреплять финансовую систему, совершенствовать армию и добиваться результатов в ОПК.

Ранее Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Вадим Вахрушев

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