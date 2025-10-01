«Экият» добавил «Водяной» глубины: в театре кукол расширили сказку Габдуллы Тукая

Водяных в спектакле несколько. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Театр кукол «Экият» показал первую премьеру в сезоне — сказку «Су Анасы»/«Водяная» (5+). Теперь уже не беспокоясь, что какая-либо компания заявит о своих правах на сказочных героев. Патенты, выданные в прошлом году, аннулировали. В театре придумали фабулу, в которой у жительницы подземного мира появился более подробный бэкграунд и бабушка.

Как спасали сказочных персонажей

В октябре прошлого года казанский театр кукол «Экият» получил досудебную претензию от ООО «Национальные игрушки», которое запатентовало товарные знаки на Шурале, Су Анасы, Камыр-батыр и других сказочных персонажей татарского фольклора.

За народных героев началась борьба, к которой подключился Минкульт республики. Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев рассказал о ситуации на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, поскольку сам стал депутатом парламента республики.

12 марта этого года УФАС по Татарстану признало компанию «Национальные игрушки» нарушившей закон «О защите конкуренции». При этом, например, 3 июля Роспатент отказал в удовлетворении возражения театра против регистрации товарного знака «Су Анасы» на имя ООО «Национальные игрушки». В итоге, однако, Шурале, Су Анасы и Камыр-батыр остались свободными от патентов.

«Экият» до этого ставил сказку о Водяной в октябре 2008 года, по инсценировке Зиннура Хуснияра, открыв ею сезон. Получил три премии на челнинском фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» — за лучший актерский ансамбль, работу художника и музыкальное оформление. В 2010-м «Су Анасы» съездила на фестивали в Эскишехир и Анкару. Факт постановки служил доводом и для управления федеральной антимонопольной службы по РТ.

Есть у «Экият» и спектакль «Волшебные сны Апуша» по пьесе Равиля Бухараева, в которой также действует Водяная. А лесной дух и вовсе стал постановкой «Shurale: новая фантазия» с основой в виде балета «Шурале» Фарида Яруллина.

По традиции на свою должность бабушка назначает родственницу. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Первый день на работе

В 2025 году «Су Анасы» — это история и про мальчика, укравшего гребень, и про саму Водяную. Поставил ее режиссер, активно боровшийся за отмену патента, — Ильгиз Зайниев.

В его версии у тукаевской истории появился своеобразный первый акт. Начинается действо в вытянутом пространстве сцены, похожем на аквариум, который придумал художник-постановщик Никита Протасов. Вместо воды — мыльные пузыри, с легким шумом загоняемые между декорациями.

Здесь на троне восседает бабушка Водяной (Су әби в исполнении Фанзили Сабировой/Миляуши Файзрахмановой), которая призывает к себе внучку (Альбина Шахгалиева/Лейсан Миннахметова) и прочих жителей подводного мира и сообщает, что она устала, почти как Ельцин 31 декабря 1999 года.

Су әби вручает Су Анасы символ власти — золотой гребень. А сама собирается уезжать на отдых в соленое море с верной Щукой, подозрительно напоминающую суетливую собаку — ее, как и кошку Актапи, играет сам Юрий Чуктиев. В целом подземный мир выписан подробно и населен различными существами, вроде сомов и раков. Порой для драматургии достаточно и хорошо выстроенного света, чем занимался в постановке Илназ Закиев.

Куклы в спектакле в основном тростевые. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Любопытно, что на месте сбора бабушка запрещает водным жителям друг друга есть. Водяная в версии Протасова не выглядит какой-то там красавицей, все-таки в оригинале она — «страшная», а мальчик именует ее «бесом» и «старухой», но весьма милой девушкой. С гребнем она отправляется на сушу. Наверху тоже много всякого рода мелкоты: хихикающий бобер, надоедливая оса, жаба.

А еще там есть большеглазый и большеротый, всегда собой довольный Мальчик (Нияз Садыков/Язиля Саттарова), который удит рыбу и купается. Это от его лица Тукай рассказывал историю. Здесь же зритель видит, получается, историю в расширенном варианте. В результате нерасторопности хозяйки, которой, похоже больше нравится, плескаться в воде, гребень (с кнопкой «выкл» для лампочек) оказывается в руках у мальчишки, и с ним он бежит домой, а вслед за ним и Водяная. И, как у Тукая в тексте 1908 года, на нее набрасываются деревенские собаки. Вот такой вот первый день на работе на высоком посту!

Отметим хорошо проработанные декорации. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Вернись в деревню

Но вот Мальчик оказывается в доме с трепетно выстроенной горой подушек и занавесками, где его встречает Мама (Рузиля Нуриева). А также обязательная практически во всех постановках Зайниева кошка, которой юноша пересказывает, наконец, текст Габдуллы Мухамедгарифовича с выражением. Вообще, именно мелкие животные оживляют повествование и вызывают радостный смех молодой аудитории. В кассу и четыре песни, которые к спектаклю написали композитор Марат Ахметшин и поэт Резеда Губаева.

В конце Водяная, переборов себя, возвращается в деревню. И здесь она сначала уменьшается и бродит вдоль деревенских домиков. А потом внезапно становится просто огромной и наводит легкий испуг даже на зрителя, возвышаясь над крохотной сценой.

И если для Мальчика эта сказка становится историей с моралью о том, что чужого брать нельзя (не обходится без сомнительной для современного мира сцены рукоприкладства), то для Водяной — это обряд инициации. Теперь она действительно — Владычица речная. А потому бабушка в последней части может спокойно отдыхать на море.