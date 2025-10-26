Театр Тинчурина справил новоселье мюзиклом о 60-х «За мечтой»

Айдар Заббаров продолжает ставить кассовые спектакли на Татарстан, 1

Семейная пара Резеда Саляхова и Артем Пискунов вновь в роли молодых влюбленных. Фото: Артем Дергунов

Казанский театр имени Тинчурина переехал в бывшее здание Камаловского на ул. Татарстан, 1 и представил спектакль «Хыял артыннан»/«За мечтой». Это мюзикл продолжительностью три с половиной часа о начале 1960-х, в котором занята половина труппы во главе с Артемом Пискуновым и Резедой Саляховой. В основе сюжета простая история о том, как парень встретил девушку, которую представили под самые проверенные хиты советской татарской эстрады.

Все началось в Москве

24 августа 2023 года в рамках ежегодных Дней культуры Республики Татарстан в Московском международном Доме музыки показали спектакль «Жду! Верю! Люблю!» («Эзләдем, бәгырем, сине») на основе проверенных советских татарских хитов. Главные роли в нем исполняли Ильгиз Мухутдинов и Эльмира Калимуллина, а также певцы Айдар Сулейманов, Айрат Ганиев, Марина Карпова, Ильгиз Шайхразиев, Расим Фасихов, трио «Болгар кызлары». За танцы отвечал театр «Дорога из города», кроме того, в постановке участвовали актеры Искандер Хайруллин и Зульфия Валеева. Предполагалось, что постановку повезут по крупным городам республики, как поручил смотревший спектакль раис РТ Рустам Минниханов. Но в итоге спектакль обновили для дебюта на ул. Татарстан, 1.

Это первая работа нового главного режиссера Айдара Заббарова на новом посту, официально он вступил в должность 1 сентября. И это не первый спектакль, выросший из праздничной программы. Таким же образом весной 2024-го в Камаловском представили «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»), основанный на представлении ко дню рождении поэта.

После «байопика» про Тукая Заббаров поставил спектакль о певице Альфие Авзаловой, превратив во второй части сцену в большую танцплощадку. Так что можно сказать, что теперь мы видим, благодаря мюзиклу «Хыял артыннан», с чего начинались эти опыты.

По стилю спектакль — ностальгия по оттепели, в которой большинство авторов и героев никогда не жили. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Задача на 1005 мест, или Где Имамутдинов?

Заббаров не скрывает, что хочет ставить вначале кассовые спектакли. На Горького, 13 у театра был один зал на 423 места, сейчас — два, на 1005. В дальнейших планах — еще два музыкальных спектакля: «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце») Карима Тинчурина и «Казан егетләре» («Казанские парни») Мансура Гилязова. А также повесть «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова. И, вероятно, самое интригующее — спектакль по роману «Ике йөз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через 200 лет») Гаяза Исхаки.

Театр обновил фирменный стиль (к примеру, здесь придумали логотип, издалека напоминающий цифру «один» — намек на адрес и амбиции) и вывесил афишу на ноябрь. Отметим, насколько оперативно Тинчуринский сумел перенести 16 спектаклей на новую, гораздо большую, сцену. Некоторые идут дважды в месяц, а мелодрама «Бәхет хакы», которую впервые показали в мае, даже три раза в месяц.

ВИА «Балкыш». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом на «Туган-тумача» 26-го, на момент написания статьи, был свободен в основном балкон. А вот на 28-е («Яратам! Бетте-китте!») — уже около трети зала. Примерно также с комедией на 1 ноября «Йөрәккә дә ремонт кирәк!». Очень много билетов на «Бәхет хакы» на 4 ноября, так же как и на музыкальную трагедию «Сүнгән йолдызлар» на 6 ноября.

Среди спектаклей, которые переехали в новое здание, есть, например, «Кияүләр», впервые показанный в декабре 2011-го. Он будет сыгран в ноябре дважды, на него продано около 70 билетов в партере.

В малом зале оказались «Мәдинә», «Хан кызы Турандык», «Кияү урлау». Билеты на них пока можно спокойно купить. И эти спектакли стоит посмотреть. 20 ноября здесь состоится театральный дебют Салавата Юзеева как режиссера, он ставит свою пьесу «Тәрәзәсә кем шакый?» (16+, комедия). Кроме Юзеева, будет режиссировать клоун Руслан Риманас — сказку под Новый год. Вероятно, скоро мы услышим имена приглашенных режиссеров.

Айдар Заббаров пообещал начать со спектаклей кассовых. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что еще интересно в афише — это отсутствие в ноябре немногочисленных спектаклей прошлого режиссера, Туфана Имамутдинова, — эпоса «Идегей», хип-хоперы «Флешка, рэп һәм мәхәббәт»/«Флешка, рэп и любовь», комедии «Полиционер».

На пресс-конференции в момент объявления о назначении Заббарова Айдар Талгатович обещал отсмотреть спектакли и решить, что из этого переедет. Известно, что останется свежий спектакль «Хыялга бер адым» («Один шаг до мечты»), а также «Жилкәнсезләр» («Без ветрил»), ведь крутящийся круг, необходимый для действия, в здании есть. Говорят, появится и «Ашина» — спектакль по пьесе Ркаиля Зайдуллы. По словам директора театра Фаниса Мусагитова, спектакли выбирались не по режиссеру, а по тому, подходят ли они сцене, есть ли для их показа технические возможности.

В спектакле много танцуют, а актеры порой собираются в глубине сцены. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Масштабно, смешно, без перегибов

На большой сцене театра Камала Заббаров творит всегда масштабно. Здесь количество единовременно находящихся актеров, включая танцоров-студентов из театрального училища мастерской Лилии Низамиевой и театр танца «Дорога из города», переваливает за 30 человек. Но основной костяк составляют молодые актеры.

Главную роль Хайдара играют Артем Пискунов и певец Ильгиз Мухутдинов. В октябре все премьеры отыграл первый. Мухутдинов, вероятно, появится в октябре. Но учитывая комический талант, тенору Пискунову будет непросто.

Хайдар работает на стройке, а по ночам смотрит на звезды. У него три приятеля — картавящий и любящий покушать Рифат (Ильнур Байназаров), блондин Шамиль (Булат Зиннатуллин) и вертлявый Наиль (Зульфат Закиров). Вместе они составляют ансамбль «Балкыш». Отправившись в магазин за хлебом и кефиром для ребят, Хайдар случайно становится натурщиком для учащейся в Москве художницы Чулпан (Резеда Саляхова). Девушке с утра уезжать, она записывает молодому человеку адрес на листке бумаги, который застирывает его тетя Амина (Зульфия Валеева).

Так что герой отправляется в Москву, ищет Чулпан по художественным училищам, попадает в милицию, но потом друзья ему подсказывают: чтобы найти девушку в столице, надо выиграть конкурс самодеятельных коллективов и «попасть в телевизор».

А еще герои поют, отдельно можно выделить пение выпускника Казанской консерватории Ильнура Байназарова в номере «Синең хакта». Все эти песни из эпохи 60-х. Есть эпизод, где под гитару начинают бренчать на гитаре «Уфтанма», но в 1962-м у исполнителя только резались зубы. Справедливости ради, часть исполняемых песен — это уже рубеж 1960—1970-х, вроде «Идел буе каеннары» Ильхама Шакирова. Еще есть девичий хор с множеством нарядов, однажды превращающийся в челнинский ансамбль «Атылган йолдызлар» («Подстреленные звезды», намек на спектакль «Угасшие звезды»). Но всё вместе — это песни, которые интересны и старшему поколению, и тем кто помладше.

В целом атмосфера фильма — чистые «Стиляги»: юбки, высокие воротники, туфли на каблуках. Оркестр под управлением Ильяса Камала занимает левую часть сцены, на правой устроена лестница, рядом с задником, напоминающим кремлевскую (московскую) стену со Спасской башней, куда проецируются графика и видео Игоря Домашкевича.

В спектакле участвуют студенты театрального училища. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Звук, свет, лирика

Из-за масштабности с ходу вылезают все огрехи, в частности со звуком с головных микрофонов, который соперничает с оркестром. Это можно отрегулировать, а танцы — отточить, за них отвечают Айрат и Лилия Багаутдиновы.

Но поскольку для хореографии нужно пространство, а людей очень много, центр сцены часто пустует. Часть реплик актеры, вообще, произносят в самой глубине, стоя на лестнице, их не то что не слышно, их не особо-то и видно, из-за света за ними вырастают тени.

В целом первая половина спектакля с затянутой экспозицией героев смотрится только благодаря запоминающимся фразам («А что, ханы пили кефир?») и комическим ситуациям. К примеру, за одну из таких отвечает прораб Халим абый (Рамиль Минханов) в типичном амплуа солдафона с выкриком «едрить-кудрить», который каждый раз радует зрителей. Схожим образом работает милиционер Талгат Загитович (Харис Хуснутдинов), которому Хайдар из клетки навзрыд поет «Авыл көе»/«Деревенский напев».

Рамиль Минханов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заббаров в первой своей постановке не стал «ломать» актеров. Основное занятие труппы Тинчуринского — играть комедии. Причем играть часто на выезде, так что репликами они пробивают до последнего ряда зал в здании на улице Татарстан. У них есть проверенные маски, проверенная манера существования. Пискунов в этом плане «вытаскивает» половину роли за счет вовремя сказанных как бы между прочим реплик. Саляховой в этом плане остается меньше места, ее роль — принимать ухаживания, сомневаться и зачем-то носить парик. Просто стоять и тосковать. И красиво петь «Ак чәчәкләр».

Когда слэпстик уступает место лирике, действие резко проседает. Хайдар и Чулпан вспоминают военное детство. А Халим абый говорит о том, что он тоже понял: за счастье надо бороться. Важные монологи, но время в них как будто растягивается. Комфортные комедии когда-нибудь начнут чередоваться с пронзительными драмами, здесь и начнется противоречивая работа главного режиссера.