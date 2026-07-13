С начала года в Казани поймали более 500 безбилетных пассажиров

Нарушителям выписали штрафов на общую сумму свыше 1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

За январь — июнь 2026 года в Казани выявили 524 безбилетных пассажиров. На них составили протоколы об административном нарушении. Причем общая сумма штрафов за неоплаченный проезд составила более 1 млн рублей, сообщила пресс-служба «Метроэлектротранса».

На предприятии напомнили, что за безбилетный проезд предусмотрен штраф в 2,5 тыс. рублей. Оплатить его необходимо в течение 60 дней. В случае просрочки дело будет передано судебным приставам.

— Проезд на городском общественном электрическом транспорте — это платная услуга. Контрольно-ревизионной службой предприятия совместно с эксплуатационными службами всех депо и с Комитетом по транспорту продолжаются усиленные проверки оплаты проезда в наземном электрическом транспорте Казани, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют увеличить скорость трамваев до 40 км/ч.

Никита Егоров