Иран подтвердил приверженность развитию отношений с Москвой

Тегеран подтвердил преемственность внешнеполитического курса на сотрудничество с Москвой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна продолжит курс на развитие отношений с Россией. Об этом он сообщил на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

— Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера, — передает слова президента Ирана ТАСС.

Ранее США заявили о возвращении морской блокады Ирана.



Вадим Вахрушев