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Иран подтвердил приверженность развитию отношений с Москвой

21:09, 13.07.2026

Тегеран подтвердил преемственность внешнеполитического курса на сотрудничество с Москвой

Иран подтвердил приверженность развитию отношений с Москвой
Фото: Seyed Gholamreza Nematpour на Unsplash

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна продолжит курс на развитие отношений с Россией. Об этом он сообщил на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

— Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера, — передает слова президента Ирана ТАСС.

Ранее США заявили о возвращении морской блокады Ирана.

Вадим Вахрушев

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