Иран подтвердил приверженность развитию отношений с Москвой
Тегеран подтвердил преемственность внешнеполитического курса на сотрудничество с Москвой
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна продолжит курс на развитие отношений с Россией. Об этом он сообщил на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
— Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера, — передает слова президента Ирана ТАСС.
Ранее США заявили о возвращении морской блокады Ирана.
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