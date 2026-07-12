В Татарстане ищут владельца лотерейного «миллионера»

У победителя есть семь месяцев для обращения за выплатой

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Участник 185-го тиража государственной лотереи «Мечталлион» из Республики Татарстан выиграл один миллион рублей, но не вышел на связь для получения приза. Об этом сообщает оператор всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Счастливый билет был приобретен в отделении «Почты России». В соответствии с правилами проведения розыгрышей у победителя есть семь месяцев с момента публикации результатов тиража для обращения за выплатой.

Напомним, прошлой осенью в России предложили сделать каждый кассовый чек лотерейным билетом.

Зульфат Шафигуллин