Две трети россиян стали чаще обращаться к мастерам из-за ошибок при ремонте

66% граждан пытаются сэкономить, покупая дешевые материалы, а 42% выполняют часть работ своими руками

Фото: Руслан Ишмухаметов

Россияне все чаще начали сталкиваться с ростом стоимости строительства и ремонта, итоговая сумма превышает ожидаемую, по мнению 75% опрошенных. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе бренда профессионального электроинструмента «Энгельс».

Две трети граждан (66%) пытаются сэкономить, покупая дешевые материалы, а 42% выполняют часть работ своими руками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более половины респондентов (58%) были вынуждены увеличивать смету из-за переделок, вызванных ошибками планирования или отсутствием опыта. 62% опрошенных после совершения ошибок стали чаще обращаться к профессиональным мастерам.

Увеличение смет отмечают и сами исполнители — заявили 94% мастеров. Специалисты объясняют рост цен не только подорожанием материалов, но и тем, что заказчики недооценивают объем скрытых работ.

Эксперты считают, что люди часто забывают заложить в бюджет прокладку проводки и труб (62%), демонтаж конструкций (43%) и доставку материалов (36%). Кроме того, использование непрофессионального инструмента ведет к браку и потере времени, что также увеличивает итоговую стоимость для заказчика.

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Зульфат Шафигуллин